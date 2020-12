Vice-prefeito eleito de Piraí faz discurso de despedida da Câmara Municipal

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2020, 16:32 horas

Piraí – O vice-prefeito eleito de Piraí, Dr. Ricardo Passos (Patriota), aproveitou a última sessão do período ordinário de 2020 da Câmara Municipal para fazer sua despedida como vereador. Eleito vice-prefeito, ele assume o mandato na nova função pública a partir de 1º de janeiro, junto com o prefeito Tutuca (PSC).

Ao fazer o discurso da tribuna do Plenário Dr Ivan Vernon Gomes Torres, Dr. Ricardo relembrou de sua trajetória política, iniciada há quatro anos, quando concorreu pela primeira e única vez ao cargo de vereador.

– No ano de 2016 coloquei meu nome à disposição da população como vereador. Fui eleito e em 2017 comecei meu trabalho. Durante a minha campanha, não prometi nada a ninguém, a não ser trabalhar, se eleito fosse. Assim que iniciei meu mandato, em 2017, comecei meu trabalho como havia prometido durante a campanha. Voltei aos bairros, conversei com a população, procurei saber da necessidade de cada um – analisou.

Médico gastroenterologista, Ricardo Passos teve o mandato marcado por ações variadas, mas em seu discurso fez questão de citar duas áreas, em especial: Saúde e Assistência Social. “Foram mais de 450 matérias apresentadas, entre indicações e requerimentos. Em muitas fui atendido, outras não. Isso é normal. Apresentei seis projetos de leis, dos quais acho que cinco se tornaram leis dentro do município. Gosto muito de falar sobre a Lei de Isenção de IPTU, que ajudou muito as pessoas que têm Aluguel Social. Dentro da minha área, destaco a Lei do Junho Vermelho, que incentiva a captação de doadores de sangue do nosso município”, disse.

O futuro vice-prefeito comentou também sobre a experiência adquirida nos últimos quatro anos e aproveitou ainda para agradecer a acolhida dos companheiros de parlamento e dos funcionários da Câmara. “Trabalhei muito nesse período e aprendi muito. Foi uma experiência que eu tive muito grande, muito boa dentro dessa Casa. Quero agradecer muito o período que aqui passei, agradecer aos colegas vereadores pelo convívio. Aprendi muito aqui dentro desta Casa. Quero também agradecer a todos os funcionários desta Casa, que me acolheram com muito carinho, atenção e respeito. Saibam que a recíproca é verdadeira.

Posse

Dr. Ricardo Passos e Tutuca serão empossados pela Câmara de Piraí como vice-prefeito e prefeito, respectivamente, em cerimônia marcada para o dia 1º de janeiro, às 9h. Em razão da pandemia do Covid-19, a sessão terá restrições para o acesso ao plenário. A medida foi necessária para evitar aglomerações, essencial para conter o avanço da doença transmitida pelo coronavírus. A sessão solene será transmitida ao vivo pelo Youtube e o Facebook.