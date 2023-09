Vicente Reis assume cadeira na Câmara de Barra Mansa

Barra Mansa – O vereador Vicente Reis assumiu sua cadeira na Câmara de Barra Mansa, durante sessão desta terça-feira (19). Vicente é suplente do vereador José Marques, que se licenciou por noventa dias. Durante seu discurso de posse, Vicente reafirmou sua admiração ao vereador licenciado.

– Cumprimento meus colegas vereadores. Vamos passar um período juntos trabalhando em prol da população de Barra Mansa. Assumir esta cadeira de vereador é um desafio. Mas pretendo tentar dar continuidade ao trabalho do nobre vereador José Marques, que tem relevantes serviços prestados à comunidade de Barra Mansa – afirmou Vicente Reis.

Em seu primeiro mandato de vereador, Vicente Reis lembrou do momento em que chegou a Barra Mansa, desejando retribuir o carinho que recebeu da cidade.

-Cheguei a Barra Mansa com minha família, em 1964, e não tínhamos nem o que comer. Foi um momento difícil, em que procurávamos um novo ciclo de vida. Hoje, considero que vencemos esse período e quero trabalhar junto a todos os vereadores para o melhor da cidade, que me acolheu. Espero desempenhar minha função com humildade e muito trabalho. É um sonho realizado, e trarei meu gabinete sempre aberto à população – declarou Vicente Reis.