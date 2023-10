Vidal: Paraty é 1° lugar no turismo histórico no Brasil

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, que participou na manhã desta quarta-feira (18), da solenidade de Premiação de Melhores do Trimestre e Amigos da 2ª Companhia Independente (CIPM), realizada na Casa de Cultura, destacou a importância da segurança pública em uma cidade que é destino turístico como Paraty. “Quando a gente fala na questão do crime, a gente precisa entender e compreender o que está acontecendo. Em Paraty nós chegamos ao apogeu do turismo na cidade. Em uma pesquisa feita pela PUC com 48 mil turistas entrevistados, Paraty está em primeiro lugar no turismo histórico no Brasil, ficando à frente de Salvador, Petrópolis e Ouro Preto. Quando você investe em turismo, vêm também as mazelas”, disse. O evento foi realizado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar, através do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA).

O comandante da 2ª CIPM, Ten. Cel. Marcio Ferreira Rodrigues falou sobre a necessidade de valorizar os profissionais que dedicam suas vidas à segurança da população. “A tropa policial militar precisa ser reconhecida a todo o momento, porque é a tropa que está nas ruas, que está servindo diretamente à sociedade. Esta sociedade que é destinatária dos nossos serviços. A gente tem que está sempre reconhecendo eles, porque eles estão na ponta da linha e estão representando a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro”.

O comandante também destacou a necessidade de um trabalho integrado entre as forças de segurança e o poder público. “Quando a gente fala em segurança pública, a gente não pode pensar somente em polícia. A gente tem que pensar em um somatório de competências e quando a gente soma as competências, o poder municipal trabalhando em conjunto e em apoio, vai facilitar e muito o trabalho das polícias Militar e Civil e esse apoio é fundamental para que as ações possam dar certo na ponta da linha, que é o que é mais importante para a sociedade”.

Melhorias

Durante sua participação, Vidal fez um levantamento das ações que estão sendo realizadas na Ilha das Cobras, localidade onde está instalado o Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO), em atividade há dois anos e meio.

– Posso dizer que na Ilha das Cobras colocamos a primeira escola. Foi a primeira obra que eu entreguei assim que eu assumi o meu primeiro mandato, foi a Escola Estaleiro. Colocamos a Coordenadoria da Juventude dentro da Ilha das Cobras. Fizemos a creche, que pegamos derrubada no chão, reformamos e entregamos aos moradores. Tem o posto de saúde, o terminal pesqueiro, Cia de Dança e Arte, grupo de Jiu-Jitsu, tudo isso bancado pela Prefeitura de Paraty. Vou entregar um centro de arte e cultura agora em dezembro para a comunidade. Também está previsto um projeto de R$ 1,6 milhões que já está aprovado”.