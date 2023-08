Volta Redonda: Apadefi recebe R$ 400 mil para ampliar atendimentos para pessoas com deficiência

Volta Redonda – A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos (Apadefi) de Volta Redonda vai receber, ainda esse mês, uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil. A verba vai permitir ampliar a oferta dos serviços realizado com pessoas com deficiência, inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

A emenda é de autoria do deputado federal Dr. Luizinho (PP), que conheceu a unidade a convite do deputado estadual Munir Neto (PSD) e de Rodolfo Levenhagem, coordenador voluntário da Apadefi. Luizinho, atualmente, é Secretário de Estado de Saúde.

De acordo com Rodolfo, o recurso será aplicado na contração de novos profissionais para ampliar os atendimentos, na aquisição de bens permanentes, bem como de equipamentos como: cadeiras de rodas, computadores, impressora, ar condicionado, barras de apoio para banheiros, automóvel e outros.

“A expectativa é atender até 100 pessoas com deficiência que moram em nossa Região Sul Fluminense e que estão cadastradas no CadÚnico. Essa emenda vem somar com os atendimentos já realizados através de convênios já estabelecidos. Queremos ampliar e cuidar de muitas outras pessoas que precisam”, destacou.

O deputado Munir comemorou mais essa conquista para a população. “O Dr. Luizinho é um parceiro de Volta Redonda e do Sul Fluminense. Essa emenda vai contemplar centenas de pessoas que aguardam atendimento na Apadefi, com fonoaudiólogo, fisioterapia, terapias ocupacionais, entre outros serviços ofertados. Eles prestam um trabalho de excelência”, frisou Munir.