Matéria publicada em 13 de outubro de 2021, 16:33 horas

Sul Fluminense – O município de Volta Redonda, representado pela Coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, assumiu a presidência do Fórum Estadual de Gestores da Juventude. A chapa vencedora tem Volta Redonda na presidência, seguida da cidade do Rio de Janeiro (Secretário de Juventude, Salvino Oliveira); Niterói na secretaria executiva (Coordenador Eduardo Oliveira); Paraty, na secretaria Geral (Coordenadora Natalia Nascimento); Campos com a direção de Políticas Públicas (Coordenador Lucas Souza); Areal na direção do Observatório de PPJ (Diretor Andrei Jovino) e Cabo Frio na direção de Relações Internacionais (Coordenador Marlon Barbosa).

O objetivo do fórum é acompanhar e avaliar a efetivação das deliberações a respeito das Políticas Públicas para a Juventude de todo estado; promover a cooperação técnica e política de gestores municipais de juventude do Rio de Janeiro; subsidiar a formulação da política estadual de juventude a partir da perspectiva de cooperação de cada ente dos municípios; cooperar e interagir com entidades que tenham fins semelhantes; além de promover a formação continuada dos gestores municipais de Juventude em Políticas Públicas.

Pinheiral assume presidência regional

O município de Pinheiral assumiu a vice-presidência da Região Médio Paraíba do Fórum Estadual de Gestores e Gestoras Municipais de Juventude (Forjuve/RJ) após eleição realizada no dia 29 de setembro, durante a quinta reunião do grupo, realizada de forma híbrida na região dos lagos.

A posição foi ocupada pelo representante da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo de Pinheiral, Silvio Nogueira, eleito vice-presidente regional do Médio Paraíba do fórum.

“Este é um dos frutos do trabalho que começou em 2019 graças ao nosso Prefeito Ednardo Barbosa e nossa vice-prefeita Sediene Maia, primeiro estreitando os laços com os movimentos jovens já instituídos na cidade e na posteriormente na realização de eventos com a Batalha Final de Rima e na inédita Feira da Juventude. Graças a parceria da nossa Presidente Eleita Larissa Garcez, pudemos fazer parte da Chapa vencedora. A responsabilidade de representar o Médio Paraíba é enorme, mas com o entusiasmo e trabalho já mostrado vamos avançar ainda mais. Além disso, já estamos nos preparando para a nossa Conferência de Juventude, e a partir dela montaremos nosso Conselho onde enfim a Juventude terá voz e vez”, ressaltou Silvio.