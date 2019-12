Volta Redonda convoca aprovados em concurso público da Saúde

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2019, 20:52 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Administração (SMA) está realizando a convocação de 216 aprovados no concurso público do edital 002/2019. As listas com os selecionados já estão disponíveis no portal oficial da Prefeitura. Os convocados ocuparão os cargos de auxiliar de serviços gerais, porteiro, médico oftalmologista, médico gastroenterologista, médico cirurgião geral, médico veterinário, nutricionista, padioleiro, técnico em contabilidade, técnico de administração, motorista, recepcionista, farmacêutico e fisioterapeuta.

“Acreditamos que investir na contratação de novos profissionais por meio de concurso público é o melhor caminho. A chegada desses profissionais supre carências em alguns setores e busca melhoria no atendimento à população. Além disso, o vínculo estatutário garante todos os direitos trabalhistas ao profissional, diferente dos contratados por RPA. Concurso público é a forma legal e justa para a carreira no serviço público”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

A Secretaria Municipal de Administração (SMA) também convocou 30 aprovados no processo do edital 002/2018 para o cargo de servente. Os candidatos convocados devem comparecer à Junta Médica Permanente (Rua 33 nº 133 – Vila Santa Cecília, Volta Redonda) – Prédio da CAPS, no dia 07 de Janeiro de 2020 às 09 horas, para entrega de exames e realizar avaliação admissional. Outros 12 aprovados no mesmo processo, dos cargos de agente funerário, coveiro, pintor, serralheiro, pedreiro e calceteiro, devem comparecer também à Junta Médica Permanente, no dia 06 de Janeiro de 2020, às 14 horas, para entrega de exames e realização de avaliação admissional.

“Peço que os convocados fiquem atentos às convocações, que serão realizadas em dias e horários distintos. Todas as informações estão disponíveis no portal da Prefeitura, um canal direto com a população de Volta Redonda”, explicou o prefeito.

Prefeitura capacita novos funcionários da Saúde

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu na tarde dessa sexta-feira, dia 20, uma capacitação para os enfermeiros e técnicos de enfermagem que foram empossados através do concurso público 002/2019. O objetivo é qualificar os profissionais para as boas práticas da Sala de Vacina. O primeiro tema abordado durante o encontro foi o funcionamento da Sala de Vacina.

Durante o encontro, a chefe de Divisão de Vigilância Epidemiológica, Milene Paula de Souza Silva, ressaltou a importância da qualificação para o bom desempenho dos profissionais. “Esse encontro entre os profissionais da Vigilância Epidemiológica com a Atenção Primária é de fundamental importância para uma comunicação efetiva e integração dos setores. O objetivo é capacitar esses profissionais para que eles disponibilizem um atendimento de excelência aos usuários”, disse Milene.

Para uma das participantes, a técnica de enfermagem Ana Carolina dos Santos, o assunto abordado é de muita relevância devido à falta de conhecimento que muitas pessoas ainda têm sobre o tema. “A vacinação é sempre um assunto onde todos têm duvidas e, a partir desse treinamento, poderemos ter esclarecimentos, aprender mais sobre o assunto e dar um atendimento mais qualificado, rápido e eficiente para a população”, acredita.

Os encontros serão realizados semanalmente, sempre as quintas-feiras pela manhã, no auditório da SMS. Ao todo, 200 profissionais participarão das capacitações. O próximo encontro, que acontecerá no dia 9 de janeiro, terá como tema a Vacinação no Primeiro Ciclo de Vida.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, destacou que o foco é proporcionar maior qualidade ao atendimento prestado aos cidadãos. “Com essa capacitação, pretendemos deixar os nossos profissionais mais atualizados e, consequentemente, aptos a darem um atendimento de excelência para a população. No final, todos ganham com isso”, disse o secretário.