Volta Redonda firma parceria com a Fevre para arrecadação de alimentos

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) de Volta Redonda firmou nesta semana uma nova parceria com a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre). A iniciativa estabelece a arrecadação de alimentos nos eventos realizados no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal, com o objetivo de unir cultura e solidariedade para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social.

O secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio de Carvalho (Buchecha), explica que os alimentos doados pelo público participante das atividades culturais serão destinados ao Banco Municipal de Alimentos, que atualmente atende 32 instituições filantrópicas da cidade.

“Essa parceria é mais um exemplo de como podemos unir forças para transformar realidades. A cultura tem um poder mobilizador enorme e, ao canalizar isso para a solidariedade, conseguimos alcançar quem mais precisa. É uma ação simples, mas de grande impacto social”, afirmou o secretário.

O diretor-presidente da Fevre, Caio Teixeira, também afirmou que a fundação tem um grande papel na construção de uma cidade mais justa.

“A Fevre, responsável por administrar o Teatro Maestro Franklin, se orgulha em contribuir com essa causa. Acreditamos que a cultura não só emociona, ensina e transforma, mas também pode alimentar — no sentido mais literal e humano. Essa união com a Sesan reforça nosso compromisso com a cidadania”, disse.

A reunião também contou com a participação da subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional, Wherica Teodoro, o coordenador do Banco Municipal de Alimentos, Antônio Carlos, da vice-diretora Fevre, Tânia Bittencourt, e da chefe de gabinete da fundação, Monique Capobiango Martins.