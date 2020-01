Volta Redonda ganha R$1,5 milhão para a Saúde

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 21:58 horas

Samuca Silva recebeu o deputado federal Christino Áureo para oficializar a emenda parlamentar

Volta Redonda – Volta Redonda recebeu uma verba de R$1,5 milhão para investir na saúde. O recurso já está liberado para ser usado na atenção básica do município e nesta terça-feira, dia 07, o prefeito Samuca Silva recebeu um cheque simbólico das mãos do deputado federal Christino Áureo, autor da emenda parlamentar que viabilizou a verba.

O prefeito Samuca agradeceu a atuação do deputad,o que está empenhado em trazer recursos para o município.

— Esse investimento não beneficia apenas Volta Redonda, já que a nossa saúde atende toda a região — disse.

— Esse recurso será investido na Atenção Básica. Inclusive custeio, que é pagamento de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde — informou o secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto.

De acordo com o deputado, em breve, mais R$ 2 milhões estarão entrando nos cofres públicos da cidade para serem investidos em Saúde e Assistência Social.

Para o deputado, a saúde é um segmento que atinge diretamente a vida da população e que necessita de muitos recursos.

— Através de emendas coletivas, com mais quatro deputados, conquistamos recursos da ordem de R$ 7 milhões. Agora, conseguimos mais R$ 3.5 milhões que serão aplicados em prol do bem estar da população — afirmou Christino.