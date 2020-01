Volta Redonda pede a inclusão de quatro obras em edital de concessão da Dutra

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 18:03 horas

Volta Redonda – O secretário municipal de Governo, Nelson Gonçalves, defendeu junto com o vice-prefeito de Volta Redonda, Maycon Abrantes, a inclusão de quatro obras no edital de concessão da Rodovia Presidente Dutra. O assunto foi debatido durante audiência pública realizada pela ANTT, no Rio Othon Hotel, no Rio de Janeiro.

No pacote de obras, aprovadas pelo prefeito Samuca Silva, representantes do município pedem a construção de uma passarela ligando os bairros Roma e Rio das Flores, além da abertura de acessos a estas duas localidades, bem como o acesso ao Hospital Regional Zilda Arns e ao Polo Industrial, na Rodovia Volta Redonda a Getulândia.

Ao apresentar as prioridades do município, Nelson Gonçalves, que também esteve acompanhado do presidente do IPPU, Márcio Lins, criticou ainda contra a proposta de implantação de um pedágio em Barra Mansa. O secretário lembrou que tal medida vai impedir o desenvolvimento econômico da região e vai dividir os polos industrial, automotivo, metal mecânico, universitário e de turismo.

“Estas discussões são extremamente importantes, pois uma vez concluído o processo de concessão, novas mudanças somente voltam a ocorrer em 30 anos, quando houver uma nova licitação para exploração da rodovia”, ressaltou Nelson Gonçalves.

O secretário lembrou ainda que, ao ocupar o cargo de deputado estadual, realizou diversas audiências públicas e reuniões, para discutir melhorias e obras de modernidade na Dutra. “Há anos venho defendendo a duplicação da Serra das Araras, além de construção de vias marginais, por entender que sem estes avanços é impossível garantir o desenvolvimento da nossa região”, completou Nelson Gonçalves, questionando ainda que o novo edital de concessão prevê que a obra de construção da nova pista de subida da serra seja iniciada entre três e seis anos após a assinatura do novo contrato.

– Isso é um absurdo, pois esta obra já deveria estar sendo realizada há muito tempo e um assunto como este, de extrema importância, precisa ser debatido com muito rigor – completou o secretário.