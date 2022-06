Volta Redonda planeja Fórum de Meio Ambiente e Direitos Humanos

Matéria publicada em 12 de junho de 2022, 17:58 horas

Proposta foi aprovada durante roda de conversa e visa gerar subsídios para construção de políticas públicas

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda promoveu na semana passada a “Roda de Conversa – Meio Ambiente e Direitos Humanos”, que tratou sobre como o direito à vida saudável está diretamente ligado a cuidados com o meio ambiente.

O evento teve a participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e da Fundação CSN (FCSN), e aconteceu no auditório do Centro Cultural da Fundação CSN, na Vila Santa Cecília, com a abertura de um canal permanente de diálogo que visa contribuir com a construção de políticas públicas ambientais e direitos humanos.

Uma das propostas aprovadas durante a roda de conversa foi a realização de um Fórum de Meio Ambiente e Direitos Humanos com uma maior participação da sociedade civil, empresas públicas e privadas, entidades governamentais. Também é prevista a participação de grupos coletivos envolvidos nos temas da preservação do Meio Ambiente, o respeito aos Direitos Humanos, Igualdade de Gêneros, Igualdade Racial e Combate ao Racismo Estrutural. A data ainda será agendada para os próximos meses.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, comentou o avanço da Roda de Conversa, ressaltando que foi um momento de participação histórico, reunindo: setores da CSN; o governo municipal; o Comitê do Médio Paraíba da Bacia Hidrográfica; o Fórum Justiça; o MEP (Movimento Ética na Política), a Comissão de Meio Ambiente da OAB; a JOC (Juventude Operária Católica); os Quintais Produtivos Urbanos; entre outros parceiros. Ela destacou a proposta aprovada.

“É muito importante a relação entre Meio Ambiente e Direitos Humanos, porque estão ligados na vida diária das pessoas. A aprovação da realização de um Fórum de Meio Ambiente e Direitos Humanos abre uma nova discussão nesse espaço de debate, que irá favorecer políticas públicas que serão colocadas em pauta”, frisou.

Ela citou que a realização da Rio+30, um encontro que vai juntar os municípios para discutir Direitos Humanos, Igualdade Racial e o combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres, será beneficiado pelas propostas que serão encaminhadas posteriormente pelo Fórum Municipal.

“Todos têm direito a transporte, moradia, saúde, água, saneamento básico, trabalho e a uma educação de qualidade”, destacou a secretária.

O coordenador do MEP (Movimento Ética na Política), José Maria da Silva, o Zezinho, elogiou a iniciativa da SMDH em garantir um espaço democrático para que cada um faça a sua contribuição, em busca de soluções que vão melhorar a vida da população, principalmente no município.

“Em vez de cada um ficar isolado, no seu canto, reclamando do outro, esse espaço chama todos os atores para pensar políticas públicas que vão garantir uma qualidade de vida melhor para a sociedade”, comparou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Miguel Archanjo, disse que pegou uma secretaria destruída pela gestão passada, falou do trabalho para a recuperação do poder de fiscalização e de atividades que estão programadas para defender o meio ambiente. Ele informou a meta do governo municipal de investir na construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) para a cidade, no bairro Santo Agostinho.

Os palestrantes foram o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica, Luis Felipe Cesar; os secretários Miguel Arcanjo e Glória Amorim; a coordenadora do Programa de Educação Ambiental da Fundação CSN, Edna Azevedo; além do sociólogo Pedro Ferko (SMDH) e de Josinete Pinto (diretora do Departamento de Direitos Humanos da SMDH), responsáveis pela organização e articulação da roda de conversa que aproximou os defensores dos direitos humanos e o meio ambiente – fato até então inédito no município.