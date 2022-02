Volta Redonda promove Conferência Regional de Igualdade Racial

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2022, 17:32 horas

Evento, organizado pela Smdh e conselho municipal, acontece neste sábado, 12, no campus Aterrado da UFF

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda e o Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Comuppir) organizam neste sábado, 12, a V Conferência de Igualdade Racial – Modalidade Regional. O evento será no Auditório B do campus Aterrado da UFF (Universidade Federal Fluminense), das 8h às 17h. O público-alvo é formado por representantes do poder público e da sociedade civil de todos os municípios do Sul Fluminense.

A conferência tem como objetivo discutir e deliberar estratégias de promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo, garantindo a participação da sociedade nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação das Políticas Públicas de Promoção Igualdade Racial nos âmbitos municipal e regional.

De acordo com a secretária municipal de Políticas para Mulher e Direitos Humanos, Glória Amorim, assim como os conselhos municipais têm papel fundamental no exercício pleno da cidadania, a realização das conferências também é imprescindível à democracia.

“Eventos como este têm a função de ampliar a participação da sociedade civil nos espaços de decisão da esfera pública”, disse.