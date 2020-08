Volta Redonda recebe emenda de bancada para investimentos na Saúde

Matéria publicada em 4 de agosto de 2020, 18:37 horas

Volta Redonda – A prefeitura recebeu uma emenda da bancada do Sul Fluminense no valor de R$ 6,474 milhões. A verba foi destinada pelos deputados federais Luiz Antônio Corrêa (PL), Alexandre Serfiotis (PSD), Antônio Furtado (PSL) e Christino Áureo (PP).

De acordo com o prefeito Samuca Silva (PSC), o recurso será usado para a aquisição de um aparelho de ressonância magnética dedicado aos pacientes do SUS.

– A prefeitura de Volta Redonda reconhece e agradece o empenho na conquista de investimentos federais, por meio de emenda de bancada, para fortalecimento e qualificação do serviço de saúde no nosso município. Obrigado aos deputados federais pelo olhar sensível à valorização das políticas públicas de atendimentos humanizados e pelos serviços prestados à nossa população – destacou Samuca.

Para o deputado federal Luiz Antônio Corrêa, o recebimento dessa emenda mostra que quando os políticos trabalham juntos, a população é beneficiada. “Nós, que somos do Sul Fluminense, sabemos da importância de Volta Redonda para toda a região, por isso consideramos justo aquinhoar a saúde do município, que é uma das questões mais cobradas pelos moradores”, afirmou o parlamentar.

De acordo com a Prefeitura, foi criado no antigo Hospital Santa Margarida o Centro Municipal de Saúde de Volta Redonda, onde será instalado o aparelho de ressonância magnética no primeiro andar. Ainda no primeiro pavimento da unidade funcionará um Centro de Imagem, com diversos aparelhos, inclusive o de ressonância. No segundo ficará a parte administrativa e a Policlínica da Mulher. Já no terceiro andar, o público contará com uma Clínica do Servidor, onde todo o atendimento do funcionário público será centralizado. Por fim, no quarto andar serão criados 45 novos leitos de retaguarda.