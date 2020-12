Volta Redonda: Reunião de transição de governo acontecerá na próxima segunda na prefeitura

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2020, 17:13 horas

Volta Redonda – A reunião geral de transição de governo em Volta Redonda acontecerá na próxima segunda-feira, dia 28, no Palácio 17 de Julho. A agenda foi marcada pela equipe de transição do prefeito Samuca Silva e a equipe de Antônio Francisco Neto, que deverá assumir a prefeitura em 2021. O objetivo é repassar as informações sobre a atual gestão e estrutura administrativa da prefeitura.

Desde a última semana, a atual gestão tem recebido diversos ofícios solicitando informações do município. Todas as informações estão sendo levantadas e copiladas para serem repassadas a comissão de transição.

Segundo o prefeito Samuca, o objetivo é realizar uma transição transparente para que a cidade não seja prejudicada. “O governo sempre foi transparente e isso vai continuar. Temos pilares que criamos de controle interno, de fortalecimento da Procuradoria Geral do Município, entre outros. E vamos passar todas essas informações necessárias para a cidade”, disse o prefeito.

Samuca criou uma Comissão de Transição para centralizar todas as informações solicitadas pela equipe do próximo governo.

“Com isso, conseguimos dar mais celeridade aos pedidos de informações solicitados. Eu falei diretamente ao prefeito Neto que todas as informações solicitadas serão passadas. Vamos fazer uma transição limpa. E já deixamos vários processos em andamento para que a cidade não sinta mudança de gestão. Entre elas, por exemplo, está a aquisição dos uniformes escolares para 2021”, disse Samuca.