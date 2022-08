Volta Redonda sedia cursos da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ

Matéria publicada em 3 de agosto de 2022, 16:55 horas

Volta Redonda – Volta Redonda sedia neste mês cursos gratuitos de aperfeiçoamento da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (ECG/TCE-RJ). A medida tem como objetivo promover a capacitação profissional dos servidores públicos municipais, visando atualizá-los sobre a nova lei de licitação que passará a vigorar a partir de 1º de abril de 2023. Os cursos presenciais ocorrem no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Participam das aulas servidores de diversas cidades, como: Angra dos Reis, Barra Mansa, Cabo Frio, Pinheiral, Porto Real, Paty do Alferes, Resende, entre outros.

O controlador geral de Volta Redonda, Gustavo Corrêa, disse que iniciativas como a da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ buscam regionalizar a capacitação dos agentes e servidores públicos, indo de encontro com as necessidades das cidades do interior.

“É muito importante sediarmos eventos desta natureza, pois coloca Volta Redonda como referência para os municípios da região que estão participando dos cursos, além de movimentar nossa economia local, uma vez que pessoas de outros municípios consomem e se hospedam em nossa cidade. Além disso, democratiza o ensino e a qualificação dos agentes envolvidos nos processos, facilitando a atuação dos controles interno e externo dos órgãos jurisdicionados”, destacou Corrêa.

Além dos cursos presenciais, a ECG promove capacitações on-lines.

Outras informações podem ser obtidas no site: portal-br.tcerj.tc.br ou pelos telefones: (21) 3916-9532/3916-9554.