Volta Redonda tem 14 candidatos inscritos para disputa da prefeitura

Matéria publicada em 27 de setembro de 2020, 11:05 horas

Volta Redonda – A Justiça Eleitoral recebeu 14 pedidos de registros de candidatura para a prefeitura de Volta Redonda. O prazo oficial para registro online terminou neste sábado (26) e ao menos um pré-candidato está tentando neste domingo fazer a inscrição manual. O professor Alexandre Habibe, do PC do B, fará o registro diretamente no cartório eleitoral da cidade, entre este domingo (27) e a segunda-feira (28).

Outra curiosidade é que o PT aparece com dois candidatos: Cida Diogo e Cerezo 88. No entanto, a ata do Partido dos Trabalhadores já homologou o nome da ex-deputada e em breve somente um nome permanecerá no páreo.

Com isso tudo, no site oficial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ainda não consta a candidatura de Habibe e o PT tem dois nomes. Se a situação do candidato do PC do B for normalizada e como o PT só pode ter um candidato, Volta Redonda contará com um impressionante número de 14 candidatos.

Veja os 14 candidatos que pediram registro de candidatura até agora:

ALEX MARTINS – PSB

PAULO CESAR BALTAZAR DA NOBREGA – PSD

BENEVENUTO BENEVENUTO SILVA DOS SANTOS – AVANTE

CIDA DIOGO – PT

CEREZO 88 – PT

DAYSE PENNA – PROS

EVANDRO GLÓRIA – CIDADANIA

WASHINGTON TADEU GRANATO COSTA – SOLIDARIEDADE

HERMITON BATISTA MOURA – REPUBLICANOS

JULIANA CARVALHO – PSOL

LUIZ EUGÊNIO – PCO

MÔNICA TEIXEIRA – PSTU

ANTONIO FRANCISCO NETO -DEM

SAMUCA SILVA – PSC