Volta Redonda tem sete pré-candidatos confirmados a prefeito

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 17:12 horas

Volta Redonda – Até o momento, sete pessoas assumiram publicamente a intenção de disputarem o comando da Prefeitura de Volta Redonda nas eleições deste ano. Ainda há tempo, considerando os prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral, para novas candidaturas surgirem, até o fim de julho. Também é comum que ocorram alianças e que nomes já colocados passem a ser candidatos a vice-prefeito ou simplesmente abram mão da candidatura. Até o momento, Benevenuto Santos Neto, Dayse Penna, Washington Granato, Hermiton Moura, Alex Martins, Toninho Oreste e Alfredo Peixoto são os pré-candidatos declarados. Outros nomes estão sendo ventilados para a disputa, mas os sete que se seguem foram os que já confirmaram a intenção de disputar as eleições.

Benevenuto Santos Neto (Avante)

Neto de Benevenuto Santos, ex-prefeito de Volta Redonda, na época em que a cidade era área de Segurança Nacional e os prefeitos eram indicados, Benevenuto não tem ligações ideológicas com os governos da época do regime militar. Advogado e mestre em Direito e especialista na área de Administração Pública, Benevenuto é professor universitário e filiado ao Avante, um partido que deriva do antigo PT do B.

Dayse Penna (Pros)

Primeira candidata a vice na chapa do prefeito Samuca Silva, Dayse Penna precisou ser substituída por Maycon Abrantes por causa de uma questão ligada à mudança de seu domicílio eleitoral. Quando Samuca assumiu a prefeitura, ela foi nomeada secretária do Idoso, Mulher e Direitos Humanos e permaneceu no cargo até setembro de 2019, quando se afastou do governo. Em fevereiro deste ano, ela se filiou ao Pros, apresentando-se, desde então, como pré-candidata a prefeita.

Washington Granato (PTC)

Nome já conhecido na política de Volta Redonda, com múltiplos mandatos de vereador e candidaturas a deputado e a prefeito, Washington Granato exerceu diversas vezes a presidência da Câmara Municipal e é atualmente Primeiro-Secretário do Legislativo. Inicialmente, Granato fez parte da base de apoio ao prefeito Samuca Silva na Câmara Municipal, mas se afastou do governo em 2019 e se declarou pré-candidato em 2020.

Hermiton Moura (Republicanos)

O líder do movimento Vem Pra Direita em Volta Redonda, Hermiton Moura, é pré-candidato a prefeito pelo Republicanos. Ele oficializou, no dia 5 de junho, uma possibilidade que vinha sendo ventilada desde que entrou para o partido. Antes, Moura teve intensa atuação em manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e em diversos atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Ele também participou da coleta de assinaturas para o registro do Aliança Pelo Brasil, partido fundado pelo presidente, que ainda não poderá participar da disputa de 2020.

Alex Martins (PSB)

O ex-presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Volta Redonda, Alex Martins, já se apresentou como pré-candidato a prefeito pelo PSB. No entanto, o nome dele ainda precisa passar pelo crivo do diretório regional do partido, que vem conversando há alguns meses com o diretório municipal sobre a questão do nome que poderá concorrer à sucessão do prefeito Samuca Silva.

Alfredo Peixoto (PSD)

O ex-secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, confirmou ao DIÁRIO DO VALE, no dia 11 de junho, que é pré-candidato à prefeitura de Volta Redonda, nas eleições deste ano. Segundo ele, seu nome está a disposição do PSD para encarar a disputa eleitoral. Alfredo deixou o governo Samuca Silva no início deste mês, com o anúncio de desistência do atual prefeito em disputar a reeleição.

Toninho Oreste (PSC)

O presidente municipal do PSC, Fernando Samuquinha, informou nesta sexta (12) que a legenda terá candidato a prefeitura de Volta Redonda na eleição deste ano e o nome escolhido em, reunião realizada na sede estadual do partido na quarta-feira, dia 10, no Rio de Janeiro, foi de Toninho Oreste. Segundo o presidente do partido, Fernando Samuquinha, o candidato escolhido também visa dar continuidade ao trabalho feito por Samuca Silva que atualmente é filiado ao partido.