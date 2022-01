Volta Redonda terá Comitê Popular na campanha presidencial do PT

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2022, 12:37 horas

Informação foi dada durante encontro realizado na quinta, na Câmara Municipal

Volta Redonda – A cidade vai sediar um dos mais de cinco mil Comitês Populares que o PT e partidos aliados, como PV, PSB, PCO e PCdoB, pretendem estabelecer no país para a eleição presidencial de outubro. O candidato da frente deve ser o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. Além dos partidos, colaborarão no comitê representantes de sindicatos e organizações do Movimento Popular. A informação foi dada durante um encontro realizado no fim da tarde de quinta (27) na Câmara Municipal de Volta Redonda, onde foi proferida uma palestra do Ex-ministro do Governo Lula, Gilberto Carvalho.

Além da exposição e discussão sobre o momento atual do país, Gilberto destacou o que considera “urgente necessidade de mudança através da Eleição de Lula Presidente”. O palestrante lembrou dos avanços em políticas sociais, na economia e na defesa da soberania nacional que aconteceu nos governos do Lula, mas também fez algumas autocríticas sobre questões que precisam e serão ser corrigidas com um novo governo Lula.

Gilberto Carvalho disse que já informou a Direção Nacional do PT da Criação de um dos primeiros Comitês Populares em Volta Redonda.