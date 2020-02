Voltarredondense é selecionado para módulo avançado do BR Cidades

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2020, 18:46 horas

Volta Redonda – Raone Ferreira, de 29 anos, foi selecionado para módulo avançado do RenovaBR Cidades e participou de uma imersão de 36 horas em São Paulo sobre políticas públicas com os maiores gestores e pesquisadores do país. Ele é ativista, professor e doutorando em Educação.

Segundo Raone Ferreira, este novo módulo proporcionou o aprofundamento em diversos problemas das cidades brasileiras.

– A oportunidade de participar de um encontro com tantos especialistas nos ajudou a compreender melhor os grandes desafios municipais. Discutimos temas como Economia, combate às desigualdades e saúde pública. Acredito que pessoas comuns podem fazer a diferença em seus municípios e proporcionar mudanças significativas nas mais diversas realidades. É para isso que o RenovaBR surgiu. Para tornar pessoas comuns em lideranças fora do comum. É necessário, portanto, apostar em qualificação, diálogo e Políticas Públicas baseado em evidências, principalmente em tempos tão polarizados — afirma Raone.

O programa RenovaBR é uma iniciativa de qualificação política, que tem como objetivo preparar pessoas comuns para se tornarem novos líderes e ingressarem na política. O programa possui mais de 50 professores e 500 doadores para qualificar as novas lideranças.

Na edição de 2019 foram mais de 31 mil pessoas inscritas em todo país, sendo realizadas quatro etapas de seleção. Dos 1400 selecionados apenas 500 foram qualificados para esta nova etapa.