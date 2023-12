Voto a voto

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense transmitiu ao vivo, pelo Instagram, a contagem dos votos que decidiram a renovação do acordo do turno de oito horas.

Depois que saiu o resultado, e antes de a transmissão ser encerrada, um dos debates era sobre a destinação que cada um daria à compensação.

Tinha gente falando em consertar o carro, e em pagar IPVA atrasado.

E não podia faltar a galera que quer fazer churrasco ou viajar para o Perequê, a praia que reúne a maior quantidade de volta-redondenses por metro quadrado.

Clubes de tiro

A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou nesta quinta, em primeira discussão, projeto de lei do vereador Rodrigo Furtado (PL), autorizando a instalação de Clubes de Tiro, em qualquer lugar da cidade. Votaram contrário à proposta os vereadores Raone Ferreira (PSB) e Walmir Vitor (PT), com 17 votos favoráveis.

Navio a biocombustível

A Vale, em parceria com a Oldendorff Carriers, iniciou sua primeira viagem com biocombustível em um navio mineraleiro. O teste está sendo feito em um navio Newcastlemax, a serviço da Vale, que partiu do Rio de Janeiro para a Ásia transportando uma carga completa de minério de ferro. O Hinrich Oldendorff, construído em 2016 com capacidade para 209 mil toneladas, foi carregado com o biocombustível em Cingapura em 16 de outubro, na viagem de lastro para o Brasil. Nesta quarta-feira, o navio carregou o minério de ferro da Vale no Terminal da Ilha de Guaiba (TIG), em Mangaratiba (RJ), e consumirá o biocombustível no trecho carregado do Brasil para a Ásia. O biocombustível B24 a bordo é composto por óleo combustível e por biodiesel produzido a partir de resíduo de óleo vegetal de cozinha (286 toneladas), que representa cerca de 24% da mistura.

Denúncia

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ denunciou à Justiça o ex-prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo, pelo crime de peculato. Também foram denunciados pelo mesmo crime o ex-secretário Geral de Governo, Bruno Cesar Villas Boas de Moraes; o ex-diretor Geral do Hospital Municipal Raul Sertã, Paulo Eduardo de Souza; a ex-secretária Municipal de Saúde, Suzane Oliveira de Menezes; e o empresário Ricardo Silveira Mora. De acordo com o GAECO/MPRJ, no ano de 2017, os denunciados criaram situação emergencial inexistente para a contratação de empresa de fornecimento de alimentos ao Hospital Municipal Raul Sertã.

Piso

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), fará o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras que atuam nas unidades públicas estaduais, contratualizadas ou filantrópicas, a partir desta sexta-feira (1/12). Os valores retroativos aos meses de maio a setembro serão depositados, de uma só vez, na conta dos 7.060 profissionais de saúde destas categorias. Na terça-feira (28/11), técnicos da SES-RJ se reuniram com representantes dos sindicatos dos beneficiados para explicar como serão feitos os depósitos aos trabalhadores.

Matrículas

O estado do Rio de Janeiro tem 44.618 matrículas garantidas no projeto Escola em Tempo Integral do Governo Federal. O Ministério da Educação já repassou R$ 19,3 milhões para 78 municípios fluminenses implementarem o estudo com carga ampliada no estado.

Até o fim de dezembro, haverá novos repasses. O total pactuado pelo programa no Rio de Janeiro é de R$ 166,7 milhões. Os recursos vão garantir 11.305 matrículas na rede estadual de ensino e outras 33.313 matrículas na rede municipal.

Atendimento suspenso

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), informa que o atendimento oferecido pela autarquia no Rodoviária Shopping está temporariamente suspenso. O prédio, que também abriga outros estabelecimentos, está com problemas estruturais que vem impossibilitando o funcionamento no local.

Alternativa,

Como forma de não prejudicar os contribuintes, provisoriamente, o Saae está realizando os atendimentos no térreo da prefeitura e em uma van itinerante, que está estacionada nas proximidades da rodoviária. Além disso, os demais postos de atendimento, na sede da autarquia, no bairro Saudade, e nas unidades da Vista Alegre e no Nove de Abril seguem com funcionamento normal.

Admitindo a falta

As empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, gás, água, TV por assinatura, telefonia e internet deverão emitir uma certidão de indisponibilidade quando houver a interrupção dos serviços. É o que prevê o Projeto de Lei 1.131/23, de autoria do deputado Júlio Rocha (Agir), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quinta-feira (30), em primeira discussão. O texto precisa passar por uma segunda votação em plenário.

Regulamentação

A certidão será emitida em papel timbrado, de forma gratuita e disponibilizada no site eletrônico do fornecedor. O documento deverá ter o bairro e a cidade da indisponibilidade; a data do evento; o período em horas da intercorrência e o motivo da interrupção do serviço.

Sanções

O descumprimento da medida acarretará sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e as receitas das multas serão revertidas ao Fundo Especial para Programas de Proteção ao Consumidor (Feprocon). “A proposição tem por inspiração as certidões de indisponibilidade emitidas pelos tribunais brasileiros, em que certificam as intercorrências dos seus respectivos sistemas. Aplicado ao direito do consumidor, a certidão permitirá que todos conheçam o período e o motivo da interrupção dos serviços públicos, em especial os serviços essenciais”, disse Rocha.