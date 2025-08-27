VR cresce em educação, saneamento e segurança e sobe em ranking estadual

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda tem atuado na recuperação da cidade em diferentes áreas, com avanços registrados ao longo do ano em diversos índices de avaliação. O mais recente é o Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, divulgado nesta quarta-feira (27) pelo CLP (Centro de Liderança Pública). O município subiu uma posição no estado em relação à edição anterior, passando de 6º para 5º lugar. O ranking mede a capacidade das cidades em gerar bem-estar para a população.

O Ranking de Competitividade é um dos indicadores analisados anualmente, levando em conta áreas como segurança, saúde e educação. Além dele, Volta Redonda também tem se destacado em outros levantamentos, como os dados do ISP (Instituto de Segurança Pública). O relatório do órgão apontou que, em agosto, a cidade completou cinco meses consecutivos sem registro de roubo de veículos, além de quedas significativas em outros índices de criminalidade.

Outro resultado positivo foi alcançado no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), elaborado pela Firjan. Com índice geral de 0,7556 (em uma escala de 0 a 1), Volta Redonda ficou em 2º lugar no estado, atrás apenas da capital.

“Desde que reassumi a prefeitura, em 2021, todo um planejamento foi feito para que pudéssemos consertar muita coisa e avançar em outras. Contamos com muita ajuda, principalmente do Governo do Estado, para começar a colocar as coisas no lugar. Conquistamos muito, mas sabemos que muito ainda precisa ser feito. Esses avanços nos rankings demonstram que estamos no caminho certo para fazer de Volta Redonda o lugar que todos sonhamos viver”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

No Ranking de Competitividade, Volta Redonda ficou em 1º lugar no Ideb (anos finais do ensino fundamental) e em 3º lugar nos anos iniciais. A cidade também obteve destaque em saneamento básico, alcançando a 1ª posição no estado em cobertura de coleta de esgoto e resíduos domésticos, além da destinação do lixo. Houve ainda avanços nos indicadores de abastecimento de água e tratamento de esgoto.