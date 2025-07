VR e Governo do Estado firmam convênio para construção da nova ETA

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade (Seas-RJ), firmaram convênio para a construção da nova ETA (Estação de Tratamento de Água) do município, que ficará no bairro Aero Clube. O prefeito Antonio Francisco Neto e o governador Cláudio Castro assinaram o documento na tarde desta quarta-feira (30) durante a cerimônia de inauguração do Viaduto Porfírio José de Almeida, que liga os bairros Voldac e Niterói, primeira grande obra concluída do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, que também tem a parceria do governo do estado.

“Quero agradecer, e muito, ao governador Cláudio Castro por mais essa parceria. O crescimento de Volta Redonda nos últimos cinco anos se deve ao apoio do governo do estado, que está junto conosco em diversas frentes. São cerca de 300 obras em andamento com dinheiro do estado. O asfalto já alcançou diversos bairros e está avançando em outros; são mais de 26 mil pontos de iluminação de LED; as obras do Plano de Mobilidade Urbana estão em andamento; e, agora, assinamos o convênio para a construção da ETA Aero Clube”, disse o prefeito Neto.

Ele afirmou ainda que a nova ETA vai impactar positivamente a vida da população, solucionando uma questão de grande importância, que é o abastecimento de água. O prefeito agradeceu ainda o secretário de estado de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi; ao deputado estadual Munir Neto; ao diretor-executivo do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo Cezar de Souza e ao secretário municipal de Meio Ambiente, Jorginho Fuede.

O governador Cláudio Castro afirmou que as obras executadas em Volta Redonda em parceria com o estado confirmam a filosofia de sua gestão à frente do Palácio Guanabara.

“Precisamos entregar o que as cidades precisam, não adianta fazer uma grande obra, pensando em deixar um legado, se não vai melhorar significativamente a vida da população. E o sucesso da nossa parceria se dá por você ser um prefeito que sabe o que sua cidade precisa e que conta com uma equipe técnica de qualidade para executar os projetos”, disse o governador para o prefeito Neto.

O deputado estadual Munir Neto também agradeceu ao secretário Bernardo Rossi e à equipe da Seas-RJ que esteve no início do ano em Volta Redonda para estudar e avaliar o projeto.

“Também reforço os agradecimentos ao governador Cláudio Castro, pela parceria vitoriosa. Assim, a gente melhora a cada dia mais a qualidade de vida da população”, falou.

O secretário Bernardo Rossi afirmou que o prefeito Neto é um exemplo de gestor com o olhar à frente em relação à crise hídrica e ao tratamento da água.

“Volta Redonda, que já fornece água para mais de 350 mil habitantes, do município e também moradores da Região Leste de Barra Mansa e da região do bairro Califórnia, de Barra do Piraí, vai conseguir melhorar e ampliar o serviço com a ETA Aero Clube”, disse, lembrando que o município também é parceiro da Seas-RJ no programa Limpa Rio, manual, máquina e margens, para prevenir enchentes e alagamentos nos principais córregos da cidade.

O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, afirmou que a ETA Aero Clube significa um investimento de R$ 95 milhões, sendo R$ 50 milhões do governo do estado e a contrapartida da prefeitura no valor de R$ 45 milhões. O projeto foi aprovado pelo governo estadual, por meio do Programa de Saneamento Ambiental (Psam) da Seas-RJ, e será custeado com recursos do Fecam (Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano).

“Agradeço o empenho de todos os envolvidos no trabalho para que a nova ETA saia do papel e beneficie a população de Volta Redonda. Todos estão focados e trabalhando bastante para que a gente consiga construir o quanto antes mais esse legado para nossa população”, falou PC.

Nova estação

O projeto aprovado prevê a contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de uma ETA em aço inox. A nova unidade será uma estação do tipo modular, a ser construída em um terreno da prefeitura no bairro Aero Clube, próximo à garagem municipal, e terá capacidade de tratamento de 600 litros por segundo.

De acordo com a prefeitura, a nova ETA fará a captação e tomada de água, com elevatória de água bruta, tratamento de lodo, elevatória de água tratada, reservatório de contato, subestação elétrica e redes adutoras. Na fase inicial, serão 600 litros por segundo, solucionando problemas como a falta d’água em dias mais quentes. Depois a capacidade será ampliada para 900 litros por segundo.