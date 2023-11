VR: Lei que propõe instalação de ar-condicionado nas escolas e creches públicas é aprovada

Volta Redonda – Foi aprovada a Lei Municipal nº 6.303 que dispõe sobre a instalação de ar-condicionado em todas as escolas e creches públicas de Volta Redonda. Segundo o autor da lei, o vereador Ednilson Azevedo da Silva, o Vampirinho, o objetivo é manter a temperatura adequada em todas as salas de aula, oferecendo mais conforto aos estudantes.

Em sua justificativa, o parlamentar explicou que está acompanhando a onda de calor na região essa semana. Com isso, a necessidade da criação da lei.

“Imagina esse calorão dentro das salas de aula. O ventilador, infelizmente, não dá conta. Foi pensando nisso que propus essa lei”, justificou o parlamentar, informando que já falou com o prefeito Antonio Francisco Neto sobre o caso. “Ele me disse que as escolas vão passar por uma adequação para que a instalação dos ares-condicionados seja viável”.

De acordo com a lei, previamente à instalação, deverá ser verificado o dimensionamento e o estado de conservação das instalações elétricas existentes e a existência de capacidade de carga suficiente para tal acréscimo. “Em tempos de temperaturas elevadas, o ar-condicionado contribui, inclusive, para um melhor aprendizado de jovens e crianças”, finalizou o vereador.