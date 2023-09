VR: Subsecretário de Ordem Pública recebe Moção de Congratulações e Aplausos

Volta Redonda – O subsecretário Municipal de Ordem Pública (Semop), subtenente Amauri Pego Mendonça, recebeu a Moção de Congratulações e Aplausos da Câmara Municipal de Volta Redonda, nesta terça-feira (26). A homenagem foi feita pelo vereador Edson Carlos Quinto, em reconhecimento ao excelente trabalho que Amauri vem desenvolvendo junto à Semop, em prol da segurança pública de Volta Redonda.

“Estou emocionado e lisonjeado com a homenagem, mas ao mesmo tempo muito orgulhoso de saber que estou no caminho certo. Muita gratidão ao nosso secretário, tenente-coronel Luiz Henrique pelo convite para assumir o cargo de subsecretário de Ordem Pública, e ao prefeito Neto por confiar no meu trabalho”, frisou o subsecretário Amauri Pego.

Conheça, na íntegra, o texto da Moção de Congratulações e Aplausos:

Em honra ao excelente trabalho que realiza em prol de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública. Filho de Volta Redonda, serviu ao Estado do Rio de Janeiro por 18 anos na PMERJ, sempre atuante e combatente. Hoje, busca nessa nova jornada conjecturar sua experiência profissional em prol do nosso município.

Ao nobre subsecretário de Ordem Pública Amauri Pego Mendonça, por acreditarmos no excelente trabalho que vem desenvolvendo pelo município, por ciência de sua jornada experimentada no servir e proteger, rogamos a Deus que permaneça a conduzir e prosperar seu trabalho e sua vida pessoal, ilumine e dê sabedoria para prosseguir. Além de aplaudir, esta Casa Legislativa deseja que permaneça firme e faz questão de honrar e agradecer pela sua entrega ao trabalho em prol da nossa querida Volta Redonda.