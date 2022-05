Zoinho confirma sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Pros

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 17:58 horas

Volta Redonda – O ex-deputado federal e ex-vereador de Volta Redonda, Zoinho (Jorge de Oliveira), confirmou sua pré-candidatura a deputado estadual do Rio de Janeiro pelo Pros (Partido Republicano da Ordem Social) nas eleições de 2022. Segundo ele, foi convidado a compor a legenda do partido pelo Governador Claudio Castro e pelo deputado estadual Max Lemos, que pretende disputar a próxima eleição para deputado federal.

– Me sinto honrado em ter sido convidado por nosso governador e pelo deputado Max Lemos para representar o Partido Republicano da Ordem Social. Quero dar continuidade ao meu trabalho em prol do desenvolvimento econômico e social do Sul Fluminense. Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) terei a oportunidade de trazer os recursos estaduais necessários para os nossos municípios e proporcionar melhores condições de vida para nossa população – salientou.

Zoinho foi o deputado federal eleito mais bem votado da região nas eleições de 2010. Durante seu mandato, trouxe para o Sul Fluminense emendas parlamentares que somadas contabilizam mais de R$ 60 milhões. Dentre as emendas destacam-se: R$1milhão para o Hospital do Retiro e uma verba proveniente de uma emenda de bancada de mais de 40 milhões para o Hospital Regional. Na época, a reforma da BR 393, no trecho entre a 207 e a Rodovia Presidente Dutra e a construção do PSF do bairro Rolamão em Pinheiral, também foram possíveis devido a emendas destinadas por ele.

Foi três vezes vereador de Volta Redonda. Eleito pela primeira vez em 1988 e reeleito depois por mais dois mandatos consecutivos. Destacou-se principalmente por conseguir obras importantes para as comunidades carentes como Jardim Belmonte, Belmonte, Padre Jósimo, Açude, Retiro e Siderlândia, bairro onde reside há mais de 50 anos, com sua esposa Maria das Graças e que criou seus três filhos.