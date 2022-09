Zoinho defende que eleitores do Sul Fluminense votem em candidatos da região

Matéria publicada em 17 de setembro de 2022, 14:43 horas

Volta Redonda – O ex-deputado federal e atual candidato a deputado estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros), Jorge de Oliveira, o Zoinho, defende que os eleitores votem em candidatos da região para fortalecer o Sul Fluminense.

Zoinho explica que de acordo com a Constituição Federal, a emenda parlamentar é o instrumento que os parlamentares utilizam para participar da elaboração do orçamento anual do estado ou da União. É por meio das emendas que os deputados procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação dos recursos públicos.

– Essa é a oportunidade que os deputados têm de acrescentar novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as demandas das comunidades que representam. Daí a importância de votar certo, os eleitores do Sul Fluminense devem votar em candidatos daqui, para que essas verbas sejam aplicadas em nossa região – ressalta

Zoinho destaca que foi deputado federal no mandato de 2011 a 2014 e que em seu mandato trouxe verbas importantes para o Sul Fluminense, mais de 60 milhões por meio de emendas parlamentares para a saúde, educação e investimentos em infraestrutura

– Fui o parlamentar que mais trouxe verbas para Volta Redonda e região. Até hoje há obras sendo realizadas na cidade por meio de emendas destinadas por mim. Por exemplo, o CRAS do bairro Jardim Cidade do Aço, que será inaugurado pela prefeitura em breve, está sendo construído por meio de recursos de emendas parlamentares que eu destinei para o município – ressaltou.

Além das emendas individuais existem as coletivas, como as de bancada, produzidas em conjunto pelos parlamentares de estados e regiões em comum. Como deputado federal, Zoinho conseguiu uma emenda de bancada da ordem de 40 milhões para o Hospital Regional, na época, assinaram junto com ele os deputados Chico Alencar, Francisco Floriano, Paulo Feijó e Jean Wyllys, para trazer essa emenda.

– É muito importante também a aproximação dos deputados com os prefeitos e vereadores para conhecer as necessidades de cada cidade. Eleito, vou trabalhar e acompanhar de perto as demandas das cidades da nossa região. Sei onde estão os recursos e sei como buscá-los para fazer Volta Redonda e o Sul Fluminense cada vez mais forte – finalizou.