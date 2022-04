24ª edição da campanha Disque Balão é lançada pelo programa Linha Verde

Matéria publicada em 19 de abril de 2022, 09:03 horas

Rio de Janeiro – O Linha Verde, programa do Disque Denúncia do Rio de Janeiro específico para recebimento de denúncias sobre crimes ambientais, lançou na sexta-feira (15) a 24ª edição da campanha “Disque Balão”. A campanha é sazonal e se estende até o dia 15 de setembro.

No ano passado, o Linha Verde cadastrou 122 denúncias envolvendo grupos de baloeiros, locais de comercialização, fabricação ou soltura de balões. Com isso é cada vez mais importante a ajuda da população, pois através das ligações ao Disque Denúncia, as forças policiais obtem mais sucesso em suas operações, já que as informações indicam locais exatos de onde as ações ocorrem.

É importante ressaltar que a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso a denúncia é valiosa, permite que a polícia identifique com maior brevidade esses locais. Para que ocorra o sucesso nessas apreensões, o ideal é denunciar a ação que precede a soltura do próprio balão, como locais de fabricação, de armazenamento, dos locais e horários de campeonatos, já que, depois de lançado, pouco pode se fazer e a denúncia realizada nesse momento ao Linha Verde poderá não ser aproveitada pela polícia. Existe ainda o próprio risco do balão cair aceso em florestas, usinas, aeroportos e residências, produzindo grandes prejuízos patrimoniais, ameaçando o nosso meio ambiente e colocando a vidas em risco. Há pouco mais de dois meses, dois balões caíram no Aeroporto Internacional Tom Jobim, um deles sobre uma aeronave que estava hangarada, e um outro, que caiu bem próximo deste primeiro, mas já na pista de pouso e decolagem do Galeão.

Assim que foi criada a campanha, houve adesão e ajuda de empresas para a custear gastos do Disque Balão, porém, isso não mais existe e o Disque Denúncia passou então a tentar, sozinho, a ajudar não somente a população, mas também às forças policiais nessa missão de conscientizar e mostrar os perigos dessa prática. “Todos os anos lançamos essa campanha, pois sabemos o perigo que um balão representa, e por isso, pedimos apoio da à população – que forneça mais informações a respeito desta prática criminosa que traz muitos riscos para todos – e aos empresários – para que possam se juntar ao Disque Denúncia e ao Linha Verde em mais essa missão.” Comentou Renato Almeida, Diretor Geral do Disque Denúncia.

Desde o início deste ano, já foram registradas 11 denúncias envolvendo balões. Sabe-se que entre os meses de abril e junho são contabilizados os maiores casos, período em que se iniciam os preparativos em homenagem a São Jorge, dia das mães e também das festas juninas. O problema é ainda agravado pela menor umidade do ar no outono. Todas as denúncias que chegam através do Linha Verde, pelos telefones 2253 1177 ou 0300 253 1177 (interior do Estado, custo de ligação local) são encaminhadas à polícia. Cabe ressaltar que a prática de soltar balões é crime (artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98). A pena para quem for pego confeccionando, comercializando ou soltando balões que possam provocar incêndios é de 1 a 3 anos de detenção ou multa, ou ainda ambas as penas cumulativamente.

Números da campanha em 2021

Em 2021 o Linha Verde registrou de 17.356 denúncias referente aos crimes ambientais. Dentre essas denúncias, 122 foram referentes a prática de comercialização, confecção, soltura de balões e grupos de baloeiros. Os municípios que mais contribuíram com informações foram: Rio de Janeiro, São Gonçalo e Belford Roxo e, levando em consideração somente a capital, os bairros onde houve mais denúncias sobre a incidência de balões, seja soltura, comercialização ou fabricação, foram: Taquara, Campo Grande, Jacarepaguá e Bangu.

O Disque Denúncia reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital), além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.