Depósito de recicláveis pega fogo dentro da CSN

Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 08:00 horas

Nuvem de fumaça foi vista na manhã desta quarta-feira, 29

Volta Redonda – Uma nuvem de fumaça negra, além de labaredas de fogo, foram vistas na Usina Presidente Vargas, da CSN, no início da manhã desta quarta-feira (29), em Volta Redonda. A cena chamou a atenção de diversas pessoas, principalmente das partes mais altas da cidade, impressionadas com o rolo de fumaça e com sinais de fogo na fábrica.

A assessoria de imprensa da CSN confirmou um incêndio ocorrido no interior da usina, em uma área de recicláveis, na altura do Jardim Paraíba. O local agrupa diversos materiais que são encontrados dentro da usina e não fazem parte do processo produtivo, como pneus de carros, plásticos, papel e demais materiais que são separados para serem posteriormente, entregues para reciclagem. ”Esse material é separado e fica em local distante do local de produção. O que aconteceu não afetou em nada, a produção e não houve vítima”, informou a assessoria.

A CSN dispõe de uma brigada própria de combate a incêndios e, ainda segundo a assessoria, a própria brigada da usina controlou o fogo.

O Inea (Instituto Estadual do Ambiente) foi notificado e deverá comparecer à usina ainda nesta manhã.