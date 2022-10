89ª DP apreendeu três grandes carregamentos de armas e drogas nos últimos 30 dias em Resende

Matéria publicada em 25 de outubro de 2022, 08:09 horas

Resende – Nos últimos 30 dias, a 89ª DP apreendeu três grandes carregamentos de armas e drogas que tinham como destino a cidade de Resende. Ao todo, foram 45 kg de drogas, 2 pistolas e 7 criminosos presos em flagrante.

A apreensão mais recente ocorreu no dia 20 deste mês, durante uma ação em conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, quando três homens foram presos pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico.

O trio foi capturado após informações de inteligência, que indicavam que dois veículos estavam realizando o transporte de drogas do Estado de São Paulo com destino à cidade de Resende.

Em um dos carros, foram encontrados 25 kg de cocaína, 12 mil pinos de armazenamento vazios, uma pistola, celulares e farto material de endolação. No outro, onde estavam dois dos criminosos, foram apreendidos R$ 2.300 e uma bucha de maconha escondida no porta-luvas.

De acordo com as investigações, um dos autores é apontado como o chefe do tráfico de drogas em Engenheiro Passos, Resende, e integra uma facção criminosa atuante no Estado do Rio de Janeiro. Ele havia sido preso pela Polícia Civil em junho deste ano pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e tentativa de homicídio, mas estava em liberdade há 20 dias.

Após a ação, os presos foram conduzidos à unidade policial, onde foram formalizadas a prisão e a apreensão do material. De lá, foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.