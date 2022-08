Polícia Federal recomenda arquivar inquérito contra Pezão

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 19:11 horas

Rio – A Polícia Federal recomendou nesta quinta-feira, dia 18, o arquivamentos do inquérito contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, por falta de indícios e elementos contra o acusado durante o processo de investigação.

“Considerando que não há mínimos indícios de crime restantes, vemos o que disse o doutrinador Renato Brasileiro sobre o tema: “não se pode admitir a deflagração de um procedimento investigatório sem um mínimo de indícios acerca da materialidade e/ou autoria de um ilícito”, afirma o delegado da PF, André Gustavo Veras de Oliveira em sua decisão.

-Diante do que foi exposto, pelo fato de que o inquérito policial só deve ser instaurado mediante a existência de mínimos indícios, visto que o elemento de informação a ser utilizado é inválido, resta a este órgão policial opinar pelo arquivamento do inquérito – conclui a PF.

Consta ainda na decisão que as investigações contra Pezão se dariam com base em depoimento feito a título de deleção premiada pelo também ex-governador Sérgio Cabral, mas o termo de depoimento de Cabral foi “alvo de Agravo Regimentar, que, impugnando a decisão anterior e tornando-a sem efeito, resultou na anulação da validade do acordo de colaboração premiada e do termo de depoimento colhido”.

Sem as declarações de Cabral, que formavam a base para que Pezão fosse investigado, a Polícia Federal concluiu que não seria viável continuar as investigações e opinou pelo arquivamento do inquérito.