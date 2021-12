Ação conjunta prende suspeitos de tráfico que atuavam em comunidade de Itatiaia

Matéria publicada em 25 de dezembro de 2021, 07:54 horas

Itatiaia – Policiais civis da 99ª DP (Itatiaia) e militares prenderam em flagrante três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região da comunidade Nova Conquista, naquele município.

As equipes realizavam diligências nessa quinta-feira (23), para combater o tráfico de drogas na região, momento em que suspeitos que estavam escondidos, na mata, efetuaram diversos disparos de armas de fogo contra os policiais. Não houve prisão na ocasião.

No dia seguinte, de posse de informações de que alguns indivíduos ainda estariam pela comunidade, as equipes retornaram e prenderam os criminosos. Com eles foi apreendido material entorpecente que seria destinado para a venda na comunidade.

No aparelho celular de um dos presos, os policiais identificaram diversos arquivos – entre mensagens, imagens, áudios e vídeos – que evidenciam o envolvimento dos suspeitos com o tráfico de drogas naquela localidade