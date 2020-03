Acesso à Ilha Grande é totalmente fechado para turistas e visitantes

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 14:50 horas

Moradores de Angra poderão fazer o trajeto de ida e volta à ilha normalmente

Angra dos Reis- A partir desta terça-feira (17), a prefeitura de Angra, por meio do Gabinete de Crise relacionado ao novo coronavírus, vai efetuar o fechamento do acesso à Ilha Grande para turistas e visitantes como medida preventiva.

No sábado (14), quando a Prefeitura de Angra publicou no Boletim Oficial do Município – nº 1143, disponível no site www.angra.rj.gov.br – o decreto 11.593, que trata da aplicação de lei federal, contendo medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública referente ao coronavírus, já havia sido decidido que ônibus e vans de turismo, assim como embarcações particulares e flex boats oriundos de Mangaratiba ou Conceição de Jacareí, não poderiam entrar na cidade.

Com as novas diretrizes debatidas na segunda-feira (17), apenas moradores de Angra poderão fazer o trajeto de entrada e saída da ilha, mediante apresentação de documento comprovando a moradia no local. A partir de hoje, as barcas e o Estado estão sendo notificados para que seja feita a triagem e as embarcações só possam trabalhar respeitando a medida.

As barcas não foram suspensas por conta de funcionarem como transportes oficiais. Os proprietários e empresas de flex boats que fazem o mesmo trajeto também serão informados quanto à obrigação de fiscalizar os passageiros. Para aqueles que vivem na Ilha Grande, o acesso à localidade continua sendo feito de maneira normal.