Acidente entre dois caminhões deixa um ferido na Dutra

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2019, 18:35 horas

Piraí– Um acidente na final da tarde desta quarta-feira (18), entre dois caminhões, deixou um motorista ferido. A batida foi no Km 247 da Via Dutra, próximo ao bairro Varjão, em Piraí.

A vítima foi retirada das ferragens por bombeiros e levada ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O outro caminhoneiro não se feriu. A pista, sentido São Paulo, ficou totalmente interditada até às 17h30, quando foi liberada a faixa da esquerda.

Sete quilômetros de lentidão

A NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, informou que a pista estava molhada no momento do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento está com 07 quilômetros no sentido São Paulo. A pista continua parcialmente interditada com fluxo só pela faixa da esquerda, pois um dos veículos já foi colocado no acostamento, mas o que colidiu na traseira está com a frente muito danificada o que dificulta a remoção, segundo a PRF.