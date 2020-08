Adolescente é esfaqueado ao defender a mãe em briga com padrasto

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 07:18 horas

Barra Mansa – Um adolescente, de 15 anos, foi esfaqueado ao tentar defender a mãe, de 36 anos. De acordo com uma testemunha e pela ocorrência, a mulher estava sendo agredida pelo companheiro, de 41 anos, quando o garoto interviu. O crime ocorreu numa casa, no bairro São Sebastião, em Barra Mansa.

Segundo o relatado aos policiais, o padrasto não gostou da intromissão do garoto na briga, pegou uma faca e o esfaqueou. Nesse momento, a mãe do garoto conseguiu pegá-lo e fugiu junto com a testemunha. O trio foi para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde o adolescente foi atendido.

A mulher passou o endereço da casa aos policiais, que encontraram o suspeito no local, dormindo. Ele foi levado para a delegacia, para apuração do caso.