Adolescente vítima de estupro é internado em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2019, 08:38 horas

Caso foi registrado na 93ª DP, na última quinta-feira (26), abuso sexual teria ocorrido no bairro Dom Bosco

Volta Redonda- Um adolescente, de 15 anos, está internado no Hospital São João Batista. Ele teria sofrido abuso sexual no bairro Dom Bosco. O adolescente passou por exames de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal), após a família ter registrado um boletim de ocorrência na 93ª DP (Volta Redonda), na última quinta-feira (26).

Um suspeito do crime foi encaminhado à delegacia na sexta-feira (27), onde foi ouvido e liberado em seguida. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

Na unidade médica, a vítima passou por exames de HIV, hepatite e sífilis. O estado de saúde do adolescente é estável, ele deve receber alta neste sábado (28).