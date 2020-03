Álcool em gel e máscara cirúrgica somem das prateleiras das farmácias

Matéria publicada em 14 de março de 2020, 13:38 horas

Procura pelos produtos aumentou nos últimos dias, em alguns estabelecimentos os itens precisam ser encomendados

Volta Redonda- O álcool em gel e a máscara cirúrgica viraram artigos de luxo desaparecendo das prateleiras das farmácias e drogarias de Volta Redonda. A busca pelos acessórios preventivos ao novo coronavírus (Covid-19) aumento nos últimos dias tornando os produtos quase inacessíveis para a compra. Os itens em alguns estabelecimentos só por encomenda com prazo de chegada em cinco dias.

Na Vila Santa Cecília, a maioria das farmácias e drogarias está desabastecidas, e quando os produtos chegam acabam em questão de horas, como o que aconteceu em uma drogaria. O gerente Anderson Alonso comentou que nesta sexta-feira (13) vendeu 240 unidades de álcool em gel em menos de duas horas.

– Há procura está gigante, ontem (13), recebemos um carregamento de dez caixas de álcool gel e todas as embalagens foram vendidas. E muita gente ainda está procurando para comprar, pois não está conseguindo encontrar o produto na cidade – disse, acrescentando que já solicitou uma nova demanda do produto, que deve chegar na tarde deste sábado (15), entretanto em relação as máscaras cirúrgicas, não há previsão de reabastecer o estoque.

Em outras farmácias e drogarias na Vila Santa Cecília procuradas pela reportagem o álcool em gel e a máscara cirúrgica tinham acabado sem previsão de chegar as unidades.