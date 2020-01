Alternativas para driblar o desemprego

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2020, 10:26 horas

Segundo o IBGE, Brasil fechou em 2019 com 38 milhões de pessoas trabalhando na informalidade

Sul Fluminense- A informalidade, que foi a saída encontrada por brasileiros que não conseguiram uma vaga no mercado de trabalho em 2019, deve se manter como alternativa para quem quer garantir a renda da família neste ano de 2020. De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), divulgados no final do ano passado, o Brasil bateu recorde, chegando a 38 milhões de trabalhadores na informalidade.

Na região, são muitos os trabalhadores que foram levados à informalidade ou para funções ainda consideradas alternativas.

Entre as principais funções escolhidas, os destaques vão para motoristas de aplicativo, comércio de calçados, de roupas e alimentação.

Formado em gestão de Recursos Humanos, André Felipe Dias, de 34 anos, após um ano tentando uma vaga na área, optou em vender roupas masculinas. De acordo com ele, embora ainda tenha esperanças de voltar ao mercado de trabalho, o foco para 2020 será conquistar novos clientes para manter suas vendas.

– A gente escuta falar que a economia está melhorando, mas o fato é que ainda são milhões de pessoas desempregadas, inclusive eu. Como não posso prever se vou conseguir, ou não, um trabalho fixo, vou me dedicar em aumentar meus clientes, buscar novidades, para que consiga manter uma renda mensal, mesmo que seja na informalidade – disse o gestor.

Após perder o emprego de auxiliar administrativo, a autônoma Viviane Oliveira, de 39 anos, também precisou se reinventar e buscar alternativas para ter uma renda fixa. Ela, que sempre gostou de cozinhar, começou o negócio em junho do ano passado, pegando carona das festas juninas, com a venda de caldos e comidas típicas do período. As vendas foram tão boas que ela reservou um espaço no quintal, onde as pessoas pudessem lanchar, e, hoje, além de caldos, ela também vende salgados, pizzas, entre outros.

– Investir em alimentação foi minha melhor escolha de 2019. Comecei o ano desmotivada, porque tinha perdido o emprego, e encerrei muito otimista, mesmo estando na informalidade, porque apostei em um negócio que deu certo. E deu tão certo que precisei até arrumar uma pessoa, que também estava desempregada, para me ajudar, já que agora aceito encomendas de salgados para festas. Não é vergonha não ter um emprego fixo, vergonha é não ter coragem de arregaçar as mangas e tentar dar a volta por cima – enfatizou Viviane.

Profissão: motorista de aplicativo

Uma profissão que não para de crescer é a de motoristas de aplicativo. Só no Brasil são mais de 1,1 milhão e, entre eles, está o Rondiney Marques de Almeida, de 42 anos, que até dois anos atrás era representante comercial. Ele perdeu o emprego no qual estava há quase dez anos, aproveitou para trocar de carro e investir nas corridas.

– Trabalhando como Uber eu ainda consigo tempo para ajudar a minha esposa, que também trabalha na informalidade vendendo roupas. Nós nos programamos e eu saio com ela para visitar clientes. Ter surgido essa oportunidade de trabalhar como motorista de aplicativo parece ter sido a salvação para muitos pais de família. Eu tenho vários amigos que perderam o emprego e hoje estão nesse ramo. Estou torcendo para as coisas melhorarem, para eu poder voltar ao mercado e ter meu direitos trabalhistas garantidos, mas enquanto isso não acontece a gente vai quebrando o galho – afirmou.

Outro que apostou na profissão de motorista de aplicativo foi o operador de ponte rolante, Alexandre Paulino de Carvalho, de 35 anos, que durante dez anos trabalhou em uma empresa privada. Ele conta que precisou se desligar do emprego por questões de saúde e, na oportunidade, com o dinheiro da rescisão resolveu comprar um veículo compatível para trabalhar como Uber.

– Antes de ter meu próprio veículo ainda cheguei a trabalhar para duas pessoas, recebendo apenas 25% do lucro, mas não estava sendo viável. Depois que comprei meu carro eu tenho trabalhado bastante, tanto em Volta Redonda, quanto em Barra Mansa, e isso tem ajudado bastante a minha família. Não sou assalariado, não tenho carteira assina, mas não posso reclamar porque, assim como outros colegas, nesse fim de ano consegui levantar uma renda – destacou Carvalho.

De acordo com ele, assim como qualquer profissão, ser motorista de aplicativo exige muito de quem está trabalhando. Além de manter o carro limpo, organizado e com a manutenção em dia, é preciso se dedicar para ter bons resultados.

– Para se ter uma boa renda e conseguir arcar com as despesas do carro, é preciso trabalhar de dez a quinze horas, por dia, inclusive aos finais de semana. Optei em não trabalhar durante a madrugada, porque acho arriscado, mas durante o dia em que dedico ao máximo – finalizou o motorista.