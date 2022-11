AMAN sediará terceira fase da certificação da FORPRON da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de novembro de 2022, 10:29 horas

Tropa passará por Simulação Viva em Resende, com viaturas blindadas, armamento e diversos equipamentos militares

Resende – A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) sediará nos dias 27 de novembro e 1º de dezembro, a terceira fase da certificação da Força de Prontidão (FORPRON) do Exército Brasileiro. O Grupamento de Unidades Escola – 9ª Brigada de Infantaria Motorizada (GUES – 9ª Bda Inf Mtz) participa de uma série de atividades simuladas, incluindo a Simulação Viva, no Campo de Instrução, em Resende.

A FORPRON visa preparar suas tropas para o pronto emprego, tornando-as aptas a operarem em missões reais, seja em território nacional ou no exterior. Para isso, a 9ª Brigada de Infantaria Motorizada passará por três fases de simulação, que acontecem de 15 de novembro a 1º de dezembro.

A primeira etapa é a fase da Simulação Construtiva, conhecida como Jogo de Guerra. Ela se baseia em um ambiente criado pelo software “Combater”, que foi desenvolvido para recriar as ações de um conflito real. Nesse sistema, as tropas e seus equipamentos são reproduzidos virtualmente, sendo possível simular os incidentes e seus efeitos em um ambiente de guerra. O exercício acontece de 15 a 17 de novembro, na 1ª Divisão de Exército, GUEs – 9ª Bda Inf Mtz e Centro de Adestramento Leste, no bairro de Deodoro, no Rio de Janeiro.

A segunda fase, a da Simulação Virtual, será desenvolvida por meio do software “VBS3”. Neste tipo de simulação, serão reproduzidas situações de combate por meio de um sistema computadorizado, com a finalidade de adestrar procedimentos individuais e de grupos. A atividade acontece de 21 a 25 de novembro, no Centro de Adestramento Leste.

Já a terceira fase, realizada na AMAN, é a da Simulação Viva, conhecida também como Exercício no Terreno. Tudo que foi planejado anteriormente é executado no terreno pela tropa. Para isso, são utilizados diversos meios da 9ª Bda Inf Mtz, como as viaturas blindadas Guarani e Lince, o novo Fuzil IA2, da IMBEL, e diversos outros equipamentos militares. Além disso, equipamentos eletrônicos conduzidos pelos militares permitem recriar um ambiente de guerra, possibilitando simular um conflito entre duas tropas. No dia 27 acontece o apronto operacional das tropas e em 30 de novembro a Operação ENCORE.