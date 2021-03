Matéria publicada em 9 de março de 2021, 16:26 horas

Resende – A assessoria de Imprensa da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) informou que a academia va realizar, no período de 15 a 27 de março, das 9h às 19h, um exercício militar simulado na região de Quatis e Porto Real (Sul Fluminense). Segundo a nota da assessoria, “a ação tem por objetivo preparar os futuros oficiais do Exército Brasileiro para operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), quando as Forças Armadas podem ser empregadas em eventos internos, como em questões de segurança pública ou em situações em que somente o emprego tradicional da polícia não é o suficiente”.

Ações de GLO trazem consigo aspectos da guerra moderna, como, por exemplo, o combate a forças irregulares e o enfrentamento em ambiente urbano.

Nas regiões abrangidas, serão realizadas simulações de operações militares de patrulhamento, postos de bloqueio de vias urbanas e blitzes que visam o treinamento de maneira mais real.

Para o adestramento, serão empregados cerca de 225 militares, oito viaturas de grande porte, como a Guarani e 5 Ton, e também o 37º batalhão de Polícia Militar e a 100ª Delegacia Policial, que apoiarão o exercício.

Por conta das atividades de simulação de guerra, como o deslocamento da tropa, seja com viaturas ou a pé, inspeções veiculares, condução de presos e a realização de tiros de festim, a AMAN solicita a compreensão dos moradores e a ampla divulgação.

Na nota, a Aman salienta que segue à disposição para demais esclarecimentos. A Aman informou ainda que as prefeituras de Quatis e Porto Real, o 37º BPM e a 100ª DP estão apoiando o treinamento.