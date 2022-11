Ambientalistas são contra mudanças em refúgio da vida silvestre - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de novembro de 2022, 09:05 horas

Volta Redonda – A equipe ambiental do Movimento pela Ética na Política (MEP) e integrantes da da Comissão Ambiental Sul, e da ONG Baía Viva se reuniram para tratar do projeto de lei que altera o “Refúgio de Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba, REVISMEP para APAMEP. O grupo decidiu articular contatos junto à Alerj para saber o dia da audiência pública sobre o tema; ampliar a discussão do assunto com diferentes atores regionais e do Rio de Janeiro; criar comunicações (mídias), e explicar à população dos riscos da mudança de perfil da REVI; contatar deputados para agendarem reunião dos ambientalistas com o proponente do projeto de lei.

O projeto, de autoria do deputado André Ceciliano (PT), cria a Área de Proteção Ambiental Estadual do Médio Paraíba (Apamep) e foi aprovado em 1ª votação dia 21 de novembro.

— A proposta da ALERJ de transformar a REVIS em APA preocupa vários setores — Comentou Michel Bastos, biólogo, coordenador da equipe socioambiental do Movimento.

Marcelo Marcelo Sant Ana Lemos, ligado à ONG Baía Viva, considera que há aspectos preocupantes na proposta por abranger uma área de 11.133 hectares, nas terras dos municípios de Resende, Ita,tiaia, Porto Real, Quatis, Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Rio das Flores, Paraíba do Sul e Três Rios. Ele acredita quea medida afetará parte da bacia do rio Paraíba do Sul no Sul Fluminense.

— Não mexam com a nossa Revismep — declarou.