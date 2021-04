Angra adquire equipamentos de ventilação não invasiva

Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 09:41 horas

Angra dos Reis – O Centro de Referência Covid-19, implementado na Santa Casa, adquiriu mais dois equipamentos que oferecem melhorias na assistência hospitalar e no bem-estar dos pacientes. Trata-se da Terapia com Optiflow Alto Fluxo Nasal, da Airvo. Essa ferramenta é uma forma menos invasiva de auxiliar os pacientes com dificuldade respiratória, evitando, em algumas ocasiões, que eles precisem ser intubados e fazer uso de ventilação mecânica. O suporte ventilatório é fornecido por meio de um cateter posicionado nas narinas por onde passa gás aquecido e umidificado.

– O cateter de alto fluxo é mais confortável e oferece um volume de oxigênio muito maior do que os equipamentos que tínhamos. Os dois equipamentos foram instalados nas UTIs e estão prontos para serem utilizados quando necessário – explicou o secretário de Saúde, Glauco Fonseca.