Angra dos Reis tem 42 casos confirmados de Covid-19

Matéria publicada em 21 de abril de 2020, 17:37 horas

Angra dos Reis – De 01 de janeiro de 2020 até às 17h horas desta terça-feira (21), o município de Angra dos Reis registrou 591 casos com suspeita clínica de infecção pelo novo Coronavírus, sendo 42 casos confirmados. Vinte e uma pessoas testaram positivo em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) e 21 pelo teste rápido. Desses, 39 estão em isolamento domiciliar e três estão internados.

Os novos casos confirmados pelo Lacen são de dois homens, com idades de 41 e 49 anos, que estavam internados com suspeita da doença, e de três mulheres, com idades de 20, 24 e 31 anos, que estão em isolamento domiciliar.

Ressalta-se que 73 casos foram descartados por meio de exames do Lacen e 476 permanecem em investigação. A classificação de casos suspeitos no momento é a seguinte: 471 estão em isolamento domiciliar, quatro estão internados e um óbito está sendo investigado.

O Teste Rápido de Covid-19 é um exame capaz de detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM) que são produzidos pelas células de defesa do corpo humano contra o SARS-CoV-2 após o contato com o vírus, por meio da coleta de uma gota de sangue O resultado fica disponível em um intervalo de 10 a 20 minutos. Os novos casos confirmados apresentam clínica compatível com a doença, vínculo epidemiológico e Teste Rápido positivo.

Os números apresentados são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, podem sofrer alterações. Um novo boletim, com dados atualizados, será divulgado amanhã (22).

O uso das máscaras caseiras, é mais uma intervenção a ser implementada junto com as demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, como a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento social.