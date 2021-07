Angra dos Reis antecipa 2ª dose da AstraZeneca neste sábado, dia 31

Matéria publicada em 30 de julho de 2021, 12:06 horas

O público-alvo são aqueles que foram imunizados com a primeira dose da AstraZeneca até o dia 4 do mês passado

Angra dos Reis – Neste sábado (31), a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Saúde, realizará mais um drive-thru de vacinação contra a Covid-19. Desta vez será aplicada a segunda dose para aqueles que já foram vacinados com a AstraZeneca até o dia 4 de junho. A ação é uma antecipação da segunda dose, importante para evitar a circulação da variante delta.

O drive-thru previsto para a 1ª dose em pessoas com mais de 25 não irá ocorrer neste sábado, mas sim durante a semana, nas unidades de saúde.

A imunização deste sábado vai acontecer em cinco pontos da cidade: Shopping Piratas, CEM Japuíba, ESF Jacuecanga, ESF Bracuí e ESF Perequê módulo 4, das 9h às 16h. O drive-thru irá contar com cerca de cem profissionais da rede de saúde do município, somando os cinco locais de vacinação.

Para ser vacinado será necessário apresentar comprovante da imunização com a primeira dose no município, além de documento original com foto e CPF.