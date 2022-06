Angra dos Reis e Volta Redonda lideram o ranking do emprego no Sul Fluminense

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 16:11 horas

Resende e Barra Mansa ficam nas posições seguintes na avaliação dos últimos doze meses

Sul Fluminense – De acordo com os dados do cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Angra dos Reis é a cidade do Sul Fluminense que teve o maior saldo de empregos nos últimos doze meses, com 3.065 admissões a mais do que demissões. Seguem-se Volta Redonda (2.437), Resende (1.812) e Barra Mansa (1.084), entre os municípios com saldo superior a 1.000.

Paraty (761) e Três Rios (662) são os municípios com saldo maior do que 500 e menor do que mil.

Piraí (425), Valença (417), Barra do Piraí (411), Vassouras (400), Pinheiral (166), Itatiaia (125) e Porto Real (108) são as cidades com saldo superior a 100 e inferior a 500.

Quatis (79) e Rio Claro (36) são as cidades com saldo positivo até 100 nos últimos 12 meses. Nenhum município da região apresenta saldo negativo nesse prazo, que tem a vantagem de englobar todas as variações sazonais no mercado de trabalho.

No ano

Quando é considerado o resultado acumulado dos cinco primeiros meses de 2022, o maior saldo é o de Angra dos Reis (1.472), seguido por Resende (712), Volta Redonda (698), Barra Mansa (447), Vassouras (253), Piraí (185), Três Rios (122), Porto Real (107), Paraty (83), Pinheiral (81) e Quatis (70).

Com saldo negativo acumulado nos cinco primeiros meses do ano, ficam Valença (-5), Rio Claro (-45) , Barra do Piraí (-244) e Itatiaia (-291).

No mês

Considerando apenas o mês de maio, o maior saldo é o de Angra dos Reis (684), seguido por Volta Redonda (226), Resende (176), Barra Mansa (153), Itatiaia (92), Paraty (87), Barra do Piraí (45), Quatis (37), Pira[í (36), Vassouras (33) e Pinheiral (12).

Rio Claro (-7), Porto Real (-25), Três Rios (-32) e Valença (-59) tiveram saldos negativos, com mais desligamentos do que admissões.