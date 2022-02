Angra vacina crianças com idades a partir de 5 anos

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 07:39 horas

Angra dos Reis – A Secretaria Municipal de Saúde vacina, neste sábado (5), crianças de cinco anos ou mais, contra Covid-19. As ações ocorrem nas seis unidades de saúde da cidade que estarão abertas, das 10h às 16h. A medida visa imunizar as crianças para o retorno às aulas.

A vacinação infantil vai acontecer ainda na Escola Cornelis Verolme (Jacuecanga), Teatro Municipal (Centro), Escola Cleusa Jordão (Japuíba), UBS Bracui, Escola Cacique Cunhambebe (Frade) e Escola Maria Tereza Garcia (Parque Mambucaba).

Para as crianças, os documentos necessários são CPF ou cartão do SUS e caderneta de vacinação; para os pais ou responsáveis, documento que confirme parentesco com a criança e comprovante de residência.