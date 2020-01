Após chuvas, equipes da prefeitura atuam na limpeza de bairros em Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 09:36 horas



Barra Mansa – Equipes da prefeitura de Barra Mansa estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã para fazer a limpeza das áreas mais atingidas pela chuva que caiu entre a noite deste domingo e a madrugada desta segunda-feira, dia 13.

Um dos bairros mais afetados foi o Ano Bom, onde há concentração de trabalhadores nas ruas José Valiante e Ary Parreiras.

A forte chuva que atingiu a região na noite deste domingo (12) deixou alagadas algumas ruas do Ano Bom. A via Orlando Brandão ficou tomada pela água, principalmente na altura do mercado Beira Rio. A Rua João Valiante, principal point de bares e restaurantes, também ficou completamente alagada. A água chegou a invadir alguns estabelecimentos comerciais.

Na via Sérgio Braga, o tráfego ficou parado, pois os motoristas não conseguiam passar devido o volume de água da chuva.