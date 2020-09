Após seis meses Seminário Diocesano Santo Oscar Romero retoma as atividades

Matéria publicada em 9 de setembro de 2020, 11:30 horas

Diocese- Afastados das atividades formativas no ambiente do Seminário por seis meses como consequência das medidas restritivas ao coronavírus, os Seminaristas do Seminário Santo Oscar Romero, retomaram seus afazeres no último dia 5 de setembro.

Ao retomarem as atividades, eles fizeram também a mudança para a nova sede do Seminário que continua em Petrópolis, porém em um ambiente mais adequado diante das diversas exigências formativas.

Em Santa Missa de Ação de Graças presidida pelo Bispo Diocesano Dom Luiz Henrique, com o rito de benção para o novo seminário, as atividades formativas foram, oficialmente, iniciadas no último domingo, dia 5 de setembro.