Aposentados e pensionistas devem fazer recadastramento em Valença

Matéria publicada em 27 de julho de 2020, 11:49 horas

Valença – A prefeitura dará início, a partir do próximo dia 10 de agosto, ao recadastramento de aposentados e pensionistas do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença – Previ Valença. Nesta primeira etapa, que termina em 31 de agosto, serão recadastrados os que nasceram entre janeiro a março. O processo termina em novembro com o recadastramento dos nascidos entre outubro e dezembro.

Os segurados impossibilitados de comparecer deverão apresentar uma procuração devidamente legalizada. Em caso de moléstia grave, mediante atestado médico, o recadastramento será realizado por atendimento especial, previamente solicitado pelo telefone (24) 2453-5848 das 12:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta feira, no período de 10/08 a 30/11/2020.

A Previ deverá cumprir todas as normas de segurança preconizadas por decreto municipal em relação ao combate a Covid-19, como exigir o uso de máscara, álcool gel, além de realizar atendimento ordenado. A regularização da documentação é necessária, segundo ressalta o prefeito Fernando Graça, para garantir o pagamento do benefício previdenciário, além de permitir atualização de dados dos beneficiários; fortalecer o canal de comunicação; melhorar a qualidade do atendimento; aprimorar a gestão previdenciária; evitar fraudes no sistema de benefícios previdenciários do servidor público municipal; manter os dados cadastrais completos e em dia.

O recadastramento é de caráter obrigatório para todos os Aposentados e Pensionistas do Previ Valença.