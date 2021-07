Matéria publicada em 17 de julho de 2021, 08:39 horas

Imunização ocorrerá na terça-feira, dia 20 para idosos acima de 60 anos vacinados em 27 de abril com AstraZeneca

Resende- Nesta próxima terça-feira, dia 20, a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde realizará mais uma mobilização para a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação no sistema drive-thru será destinada aos idosos acima de 60 anos , vacinados em 27 de abril com o imunizante AstraZeneca e ocorrerá na área de Exposições, no mesmo horário agendado para a primeira dose.

De acordo com a secretaria de saúde, os idosos desse grupo devem comparecer nesta terça-feira novamente ao local para receberem a segunda dose para completarem o esquema vacinal. O drive-thru de vacinação está previsto para começar a partir das 8h30.

A Secretaria Municipal de Saúde lembra que estes idosos devem no dia do drive-thru estar com os seguintes documentos em mãos: cartão de vacinação entregue no dia 27 de abril, documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. A vacinação em drive-thru é destinada para as pessoas que residem em áreas de fora da cobertura da ESF (postos de saúde).

-É muito importante que estes idosos compareçam na Área de Exposições para completarem o esquema vacinal. A vacinação é segura e os idosos não precisam sair dos seus veículos para receberem a dose. Fique atento à data marcada no cartão de vacinação para o retorno e procure o local onde foi vacinado, seja em drive-thru ou nos postos de saúde. Vamos avançando com a vacinação e aos poucos abaixando a faixa etária da população. Mais de 90 mil doses, entre primeira, segunda e dose única, foram aplicadas em Resende. Este trabalho que vem sendo feito de forma organizada e responsável é possível graças ao apoio e empenho dos profissionais de saúde do nosso município – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A Prefeitura de Resende divulga diariamente as informações sobre a vacinação contra a Covid-19 nas redes sociais oficiais. Até a última atualização do dia 15 de julho, foram aplicadas ao todo 90.049, sendo 63.936 de primeira, 23.135 de segunda dose e 2.978 de dose única.