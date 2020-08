Associação de moradores consegue junto a FCA serviços de melhoria em área da ferrovia

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 09:00 horas

Trecho em desuso próximo ao bairro Roberto Silveira estaria servindo para atos ilícitos e causando insegurança nos moradores

Barra Mansa – Por iniciativa e solicitação da associação de moradores do bairro Roberto Silveira, a FCA (Ferrovia Centro Atlântica) fará algumas adequações em uma área em desuso do pátio de manobras que corta todo o bairro. De acordo com o presidente da associação de moradores, Valdair de Almeida, em recente reunião com a supervisão de Operações da FCA e com a direção do Sindicato dos Ferroviários foi feito o pedido para o fechamento dos banheiros, quartos e demais áreas que não são utilizadas. Esses locais, de acordo com Almeida, estariam servindo para atos ilícitos e causando insegurança nos moradores.

Ainda de acordo com o presidente, a direção da FCA também se comprometeu a tapar um buraco existente no muro que separa o pátio do bairro e a também retirar antigos vagões de trens que ficam parados no local.

– Foi decidido com a Ferrovia que ela fará a retirada dos trens velhos e que ficam parados. Eles terão que ser cortados para saírem de lá. As máquinas estão trabalhando em conjunto a empresa, pois esse será um trabalho longo devido ao pátio ser muito extenso. Também serão fechadas todas as partes que estavam abertas e expostas dando acesso ao depósito da ferrovia. Nesse depósito existem galpões onde pessoas, como usuários de drogas, estavam entrando e fazendo dali um ambiente não adequado. Tudo isso estava gerando muitas reclamações de moradores – destacou o presidente.

De acordo com Almeida, a associação de moradores e toda comunidade está comemorando mais essa parceria com a FCA que, segundo ele, também já atendeu outras solicitações dos moradores. No ano passado, em meio ao surto de casos de dengue e chikungunya, a empresa também agiu em parceria com a associação realizando a limpeza do pátio e a retirada de possíveis focos do aedes aegypti.

– Agradecemos a parceria da ferrovia por ter atendido a nossa solicitação. Mesmo em meio a essa pandemia, estamos em alerta e preocupados com a segurança dos moradores. Este trabalho é um sonho de toda comunidade – concluiu o presidente.

Moradora do bairro Roberto Silveira, a dona de casa Maria Aparecida Melo, de 65 anos, disse que por inúmeras vezes presenciou a entrada de usuários de drogas no local. Os serviços de readequação da área, segundo ela, vão garantir mais segurança para os moradores.

– Como é um lugar meio deserto, muitas pessoas acabam aproveitando para entrar, pelo buraco que tem no muro, para fazer coisas erradas. Há muito tempo eu evito passar por ali à noite, porque tenho medo. Agora, sabendo das melhorias, a gente se sente mais segura – disse a dona de casa.

Questionada a confirmar sobre os serviços citados pela associação de moradores do bairro Roberto Silveira, se eles já estariam em andamento e se teriam previsão para serem concluídos, a assessoria de imprensa da VLI, empresa controladora da FCA, informou que “estão sendo efetuadas adequações nas dependências do referido ativo tendo em vista o projeto de adequação viária do perímetro urbano da cidade de Barra Mansa”.