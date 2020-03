Aulas nas escolas estaduais estão suspensas a partir de segunda

Rio – O governo do Estado do Rio decidiu suspender, a partir da próxima segunda-feira (16), as aulas nas redes de ensino por 15 dias. O objetivo da medida é reduzir a circulação de pessoas em virtude da disseminação do Novo Coronavírus.

Em Volta Redonda, foi anunciado um plano de contingência contra o contágio do novo coronavírus (Covid-19). Entre eles, a suspensão e não liberação de qualquer tipo de evento que tenha aglomeração de pessoas durante os próximos 15 dias, podendo ser prorrogado ou não pelo mesmo período.

As próximas ações começam a ser efetivadas a partir de segunda-feira (16).